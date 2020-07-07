06 июля 2020
05 июля 2020

Самое актуальное в Курганской области на 7 июля. Назначен глава МЧС региона, в области откроются три санатория

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Распиловка льда на реке Тобол у Курганской дамбы. Курган, мчс, шеврон мчс, уральский региональный центр
МЧС области официально получило нового руководителя Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Начальник МЧС избавился от приставки «врио», три санатория откроются для клиентов, лесника будут судить за взятки. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 7 июля — в обзоре URA.RU:

Назначен руководитель областного МЧС

  • Начальником Главного управления МЧС России по Курганской области назначили Юрия Землянского. Ранее он руководил ведомством в статусе «врио». Однако он не смог сразу выйти на работу из-за подозрения в заболевании коронавирусом.
  • Юрий Землянский сменил на этом посту Олега Рожкова, которого обвиняют по четырем уголовным статьям: мошенничество, превышение должностных полномочий, растрата, злоупотребление полномочиями.

Три санатория откроются в регионе

  • В Курганской области разрешили работать санаториям с медицинской лицензией. На сегодняшний день такой документ есть у трех учреждений.
  • Санатории возобновят работу с обязательным соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

Руководителя Лесопожарного центра будут судить за взятки

  • Бывший директор госучреждения «Курганский лесопожарный центр» Михаил Шестаков предстанет перед судом за получения взяток и незаконной выдаче премий.
  • Экс-директору грозит до 15 лет лишения свободы.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «Курган» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...