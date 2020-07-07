МЧС области официально получило нового руководителя
Начальник МЧС избавился от приставки «врио», три санатория откроются для клиентов, лесника будут судить за взятки. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 7 июля — в обзоре URA.RU:
Назначен руководитель областного МЧС
- Начальником Главного управления МЧС России по Курганской области назначили Юрия Землянского. Ранее он руководил ведомством в статусе «врио». Однако он не смог сразу выйти на работу из-за подозрения в заболевании коронавирусом.
- Юрий Землянский сменил на этом посту Олега Рожкова, которого обвиняют по четырем уголовным статьям: мошенничество, превышение должностных полномочий, растрата, злоупотребление полномочиями.
Три санатория откроются в регионе
- В Курганской области разрешили работать санаториям с медицинской лицензией. На сегодняшний день такой документ есть у трех учреждений.
- Санатории возобновят работу с обязательным соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.
Руководителя Лесопожарного центра будут судить за взятки
- Бывший директор госучреждения «Курганский лесопожарный центр» Михаил Шестаков предстанет перед судом за получения взяток и незаконной выдаче премий.
- Экс-директору грозит до 15 лет лишения свободы.
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