МЧС области официально получило нового руководителя Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Начальник МЧС избавился от приставки «врио», три санатория откроются для клиентов, лесника будут судить за взятки. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 7 июля — в обзоре URA.RU:

Назначен руководитель областного МЧС

Начальником Главного управления МЧС России по Курганской области назначили Юрия Землянского. Ранее он руководил ведомством в статусе «врио». Однако он не смог сразу выйти на работу из-за подозрения в заболевании коронавирусом.

Юрий Землянский сменил на этом посту Олега Рожкова, которого обвиняют по четырем уголовным статьям: мошенничество, превышение должностных полномочий, растрата, злоупотребление полномочиями.

Три санатория откроются в регионе

В Курганской области разрешили работать санаториям с медицинской лицензией. На сегодняшний день такой документ есть у трех учреждений.

Санатории возобновят работу с обязательным соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

Руководителя Лесопожарного центра будут судить за взятки

Бывший директор госучреждения «Курганский лесопожарный центр» Михаил Шестаков предстанет перед судом за получения взяток и незаконной выдаче премий.

Экс-директору грозит до 15 лет лишения свободы.