Аркадия Чернецкого сейчас не узнать Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший глава Екатеринбурга, сенатор Аркадий Чернецкий впервые после небольшого перерыва появился на публике и поразил новым имиджем. Он заметно постройнел и отпустил бороду. Дизайнер Маша Варламова позитивно оценила изменения во внешности политика.

Варламова отметила, что российские чиновники ранее нередко выглядели тяжеловесами со следами изнуряющей работы на лице: «Было ощущение, что чем больше человек — тем больше чиновник». Однако сейчас тенденция начала меняться. По мнению дизайнера, новый имидж политика напоминает имидж пожилого интеллигентного жителя Средиземноморья. «Сейчас чиновничья надутость с него сходит и появляется очень приятный человек», — подчеркнула Варламова.

Аркадий Чернецкий покинул пост главы Екатеринбурга в 2010 году, после этого он стал представителем регионального Заксобрания в Совете Федерации.

Сенатор отпустил бороду Фото: телекомпания «Четвертый канал»