06 июля 2020

Экс-глава Екатеринбурга сменил имидж. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Народная премия E1.RU. Екатеринбург, чернецкий аркадий
Аркадия Чернецкого сейчас не узнать Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший глава Екатеринбурга, сенатор Аркадий Чернецкий впервые после небольшого перерыва появился на публике и поразил новым имиджем. Он заметно постройнел и отпустил бороду. Дизайнер Маша Варламова позитивно оценила изменения во внешности политика.

Варламова отметила, что российские чиновники ранее нередко выглядели тяжеловесами со следами изнуряющей работы на лице: «Было ощущение, что чем больше человек — тем больше чиновник». Однако сейчас тенденция начала меняться. По мнению дизайнера, новый имидж политика напоминает имидж пожилого интеллигентного жителя Средиземноморья. «Сейчас чиновничья надутость с него сходит и появляется очень приятный человек», — подчеркнула Варламова.

Аркадий Чернецкий покинул пост главы Екатеринбурга в 2010 году, после этого он стал представителем регионального Заксобрания в Совете Федерации.

Сенатор отпустил бороду
Фото: телекомпания «Четвертый канал»

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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