За включение Александра Харитонова в шорт-лист претендентов на награду проголосовали 12 из 14 участников комиссии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов включен в список горожан, которых профильная городская комиссия рекомендует гордуме для награждения званием «Почетный гражданин Екатеринбурга». С большой долей вероятности именно Харитонову присвоят награду, отмечает источник URA.RU, принимавший участие в голосовании: кандидатуру врача поддержали 12 человек, включая мэра Александра Высокинского.

Как рассказал URA.RU источник, при голосовании, завершившемся несколько минут назад, воздержались вице-спикер гордумы Виктор Тестов и депутат Владимир Стругов. «Остальные 12 участников поддержали включение в шорт-лист кандидатов Харитонова», — рассказал инсайдер. Окончательное решение о награждении гордума Екатеринбурга примет 11 августа. Ранее основными претендентами на звание считались глава РМК Игорь Алтушкин и гендиректор Машиностроительного завода имени М. И. Калинина Николай Клейн.

На предыдущем заседании наградной комиссии за них отдали 19 и 12 из 20 голосов соответственно. Однако впоследствии Алтушкин решил отказаться от награды. Бизнесмен направил мэру Александру Высокинскому официальное письмо с инициативой номинировать на звание почетного гражданина врачей, борющихся с пандемией коронавируса. О том, что после письма Алтушкина основным претендентом на звание будет Харитонов, URA.RU писало ранее со ссылкой на источники.