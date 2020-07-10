Крестный ход в Екатеринбурге не одобрили в Роспотребнадзоре

Крестный ход пройдет ночью 17 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области считают нецелесообразным проводить массовые мероприятия, в том числе крестный ход во время «Царских дней». Такую позицию обозначили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее Екатеринбургская епархия сообщила, что в этом году крестный ход пройдет 17 июля.

В надзорном ведомстве пояснили, что проведение массовых мероприятий увеличивает риски распространения коронавируса, особенно в условиях подъема заболеваемости. «Поэтому на сегодняшний момент мы считаем нецелесообразным проводить мероприятия с массовым привлечением населения», — пояснили в пресс-службе.

В епархии сообщили, что крестный ход пройдет по традиционному маршруту и начнется после божественной литургии на площади перед Храмом-на-Крови. «В 2020 году „Царские дни“ будут проведены с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы. При этом часть мероприятий во время «Царских дней» пройдет онлайн, подчеркнули в епархии.

Ранее проведение крестного хода во время «Царских дней» разрешили областные власти. Замгубернатора Свердловской области Павел Креков пояснил, что глава региона разрешил культурные мероприятия на открытом воздухе, и решение распространяется и на крестный ход. Вопрос соблюдения мер безопасности на мероприятии власти прорабатывали совместно с Екатеринбургской епархией.