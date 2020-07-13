Китай введет санкции против членов конгресса США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, консульство китайской народной республики, консульство кнр, флаг кнр, флаг китайской народной республики
Китай отвечает на действия США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Китай намерен ввести санкции против законодателей США. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на МИД КНР.

«Китай введет санкции в отношении законодателей США», — сообщает Министерство иностранных дел Китая. Этот демарш станет продолжением торговых споров между странами.

Торговая война между США и Китаем началась после того, как американский президент Дональд Трамп и ряд законодателей Соединенных Штатов Америки обвинили КНР в создании коронавируса. Так, генпрокурор штата Миссури Эрик Шмитт подал в американский суд иск на КНР, требуя компенсации. А сенатор Линдси Грэм разработал законопроект, требующий от Пекина отчета о происхождении вируса и действиях китайских властей, пишет «Национальная служба новостей».

Помимо этого, Вашингтон обвиняет Пекин в притеснении уйгуров (проживают на северо-западе республики) и давлении на Гонконг с целью ликвидации его автономии. На прошлой неделе Вашингтон ввел санкции в отношении китайских чиновников. В ответ Китай намерен ввести санкции в отношении должностных лиц и организаций США, уточняет RT.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...