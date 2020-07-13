Китай введет санкции против членов конгресса США

Китай отвечает на действия США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Китай намерен ввести санкции против законодателей США. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на МИД КНР.

«Китай введет санкции в отношении законодателей США», — сообщает Министерство иностранных дел Китая. Этот демарш станет продолжением торговых споров между странами.

Торговая война между США и Китаем началась после того, как американский президент Дональд Трамп и ряд законодателей Соединенных Штатов Америки обвинили КНР в создании коронавируса. Так, генпрокурор штата Миссури Эрик Шмитт подал в американский суд иск на КНР, требуя компенсации. А сенатор Линдси Грэм разработал законопроект, требующий от Пекина отчета о происхождении вируса и действиях китайских властей, пишет «Национальная служба новостей».

Помимо этого, Вашингтон обвиняет Пекин в притеснении уйгуров (проживают на северо-западе республики) и давлении на Гонконг с целью ликвидации его автономии. На прошлой неделе Вашингтон ввел санкции в отношении китайских чиновников. В ответ Китай намерен ввести санкции в отношении должностных лиц и организаций США, уточняет RT.

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