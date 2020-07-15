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Замглавы «Почты России» по информационным технологиям Сергея Емельченкова задержали 14 июля после обысков в ряде компаний, которые подозревают в картельном сговоре. Сам он при допросе свою вину не признал .

Ранее Чертановский суд Москвы отправил Емельченкова под домашний арест до 13 сентября. «Мы обязательно подадим жалобу на это решение», — приводит ТАСС слова адвоката.

Защита обвиняемого в превышении должностных полномочий топ-менеджера «Почты России» Сергея Емельченкова обжалует решение о его домашнем аресте. Об этом заявил адвокат подозреваемого Борис Федосимов.

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