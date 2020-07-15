Топ-менеджера «Почты России» отправили под домашний арест. Защита обвиняемого оспорит решение

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Здание московского городского суда. Москва, московский городской суд, фемида, мосгорсуд, меч правосудия
Защита Сергея Емельченкова обжалует решение суда Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Защита обвиняемого в превышении должностных полномочий топ-менеджера «Почты России» Сергея Емельченкова обжалует решение о его домашнем аресте. Об этом заявил адвокат подозреваемого Борис Федосимов.

Ранее Чертановский суд Москвы отправил Емельченкова под домашний арест до 13 сентября. «Мы обязательно подадим жалобу на это решение», — приводит ТАСС слова адвоката.

Замглавы «Почты России» по информационным технологиям Сергея Емельченкова задержали 14 июля после обысков в ряде компаний, которые подозревают в картельном сговоре. Сам он при допросе свою вину не признал.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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