Украинский депутат придумал план спасения страны

Для сохранения Украины необходима отставка действующей власти. Об этом на сайте партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
«Эта власть должна как можно быстрее уйти, и тогда, может быть, что-то мы еще успеем оставить Украине. Они даже уже не скрывают того, что они пришли одноразово. Одноразовая [власть] чем быстрее уйдет, тем лучше», — говорит Рабинович.
Депутат сравнил «зеленую» власть» президента Владимира Зеленского с зеленой плесенью. Рабинович напомнил, когда плесень проступает, ее обычно хорошо протирают и чем-нибудь брызгают. «Вот мы на них протрем и побрызгаем», — провел аналогию депутат.
Рабинович считает, что власти уничтожают Украину. Он уверен, что правительство «убивает» пенсионеров и забирает у людей право лечиться и учиться, а после говорит, что народ хорошо живет.
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