17 июля 2020

Украинский депутат придумал план спасения страны

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, саммит, флаг украины, зеленский владимир
Владимира Зеленского предложили отправить в отставку Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Для сохранения Украины необходима отставка действующей власти. Об этом на сайте партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

«Эта власть должна как можно быстрее уйти, и тогда, может быть, что-то мы еще успеем оставить Украине. Они даже уже не скрывают того, что они пришли одноразово. Одноразовая [власть] чем быстрее уйдет, тем лучше», — говорит Рабинович.

Депутат сравнил «зеленую» власть» президента Владимира Зеленского с зеленой плесенью. Рабинович напомнил, когда плесень проступает, ее обычно хорошо протирают и чем-нибудь брызгают. «Вот мы на них протрем и побрызгаем», — провел аналогию депутат.

Рабинович считает, что власти уничтожают Украину. Он уверен, что правительство «убивает» пенсионеров и забирает у людей право лечиться и учиться, а после говорит, что народ хорошо живет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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