Объявлен в розыск главный фигурант дела о торговле младенцами

СК России объявил в федеральный розыск юриста Константина Свитнева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

СК объявил в федеральный розыск основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей — юриста Константина Свитнева. Ему предъявлено обвинение заочно.

«Объявлен в федеральный розыск юрист Свитнев. В ближайшее время следствие объявит его в международный розыск», — заявил ТАСС источник в правоохранительных органах. Кроме того, в скором времени следствие выйдет с избранием заочной меры пресечения в Басманный суд Москвы, передает агентство.

Свитневу предъявлено обвинение в совершении преступления по части третьей статьи 127.1 УК РФ (Торговля людьми, повлекшая по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия в составе организованной группы), отметили источник в органах.

Адвокат обвиняемых Игорь Трунов, в свою очередь, заявил, что 20 июля адвокаты намерены добиться возвращения из подмосковной больницы четырех детей обвиняемого Свитнева, которые были незаконно изъяты из дома, где находились под присмотром близких, отмечает деловое издание «ВЗГЛЯД». По словам адвоката, дети стали заложниками дела.

Уголовное дело было возбуждено в январе 2020 года. Тогда правоохранительные органы обнаружили тело младенца в квартире в поселке ВНИИССОК Московской области. Ребенок, рожденный в конце 2019 года от суррогатной матери, был под присмотром няни в квартире, в которой также были обнаружены еще трое младенцев. Известно, что они находились там до тех пор, пока их биологические родители-иностранцы оформляли необходимые документы. Позднее СК просил суд арестовать четырех акушеров гинекологов, которые могут быть причастны к делу.

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