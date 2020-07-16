СК просит арестовать по делу о торговле детьми еще четырех врачей

Следственный комитет РФ просит суд арестовать еще четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле детьми Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Следственный комитет РФ просит суд арестовать еще четырех акушеров-гинекологов, которых подозревают в торговле детьми от суррогатных матерей. Об этом заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова. По этому делу уже арестовано четыре фигуранта.

«В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Емашева Р. В., Мельникова В. С., Анисимова К. В. и Блиновой Т. С.», — цитирует ТАСС Морозову. Она добавила, что среди указанных граждан есть генеральный директор центра по суррогатному материнству и переводчик.

Из материалов дела известно, что в январе 2020 года правоохранительные органы обнаружили тело младенца в квартире в поселке ВНИИССОК Московской области. Ребенок, рожденный в конце 2019 года от суррогатной матери, находился под присмотром няни в квартире, в которой также были еще трое младенцев. Дети находились там до тех пор, пока их биологические родители, иностранные граждане, занимались оформлением необходимых документов. Статья предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет, уточняет «Национальная служба новостей».

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