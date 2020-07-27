Выборы в свердловское заксобрание начались с кадрового дефицита

Рвущиеся в заксобрание политики ринулись искать политтехнологов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Депутаты свердловского заксобрания начали готовиться к переизбранию в сентябре 2021 года, и уже приступили к формированию избирательных штабов. Как рассказал URA.RU один из народных избранников, он неожиданно столкнулся с дефицитом политтехнологов.

«У меня были на примете два специалиста. Обратился к ним, и от обоих получил ответ, что их уже ангажировали другие кандидаты», — рассказал народный избранник.

На Среднем Урале наиболее известными являются команды Алексея Швайгерта, Александра Пирогова и Дмитрия Козенцева, отмечает участник регионального рынка политконсалтинга, пожелавший остаться неназванным. Все вышеперечисленные группы в настоящее время заняты за пределами региона — на выборах депутатов заксобрания Челябинской области, губернатора Пермского края и нового созыва Курганской облдумы. Возможно, отказ поработать на свердловского политика связан с загруженностью, полагает инсайдер.

У других участников свердловского рынка политических услуг информация о дефиците политтехнологов вызвала неподдельное удивление. Они предположили, что специалисты по избирательным кампаниям просто осторожничают. «То, что подготовку к выборам 2021 года надо начинать уже сейчас, вполне разумно. Другое дело, что на сегодняшний день главная политтехнология — это внутриэлитные договоренности. Может быть, специалисты, к которым обратился депутат, не могут обеспечить ему эти договоренности, потому что поменялись сами элиты. А может быть, они встроены в систему и ждут, на кого укажут свыше. Не секрет, что один политтехнолог может вести сразу несколько кампаний. Если он возьмется вести политика, которого не одобрит власть, то лишится других подрядов», — предположил директор Центра европейско-азиатских исследований, политолог Андрей Русаков.

Примером может послужить связка медиа-менеджера Аксаны Пановой и представителя «Бакстер-групп» Рината Хазеева. Их близость губернатору Евгению Куйвашеву делает помощь данной группы весьма избирательной. По сути, они могут поддержать лишь того, на кого укажет глава региона.

«Большое влияние на получение заказов политтехнологами сегодня оказывает позиция администрации президент РФ», — подтвердил версию Русакова политолог Михаил Коробельников. По его словам, АП фактически играет роль агрегатора заказов на региональных выборах. Согласовывая кандидатов на выборы, Москва сразу же рекомендует им политтехнологов, которые будут вести кампанию. При этом кампании не особо конкурентны, борьба между кандидатами фактически идет за административный ресурс, а не за умы избирателей, отметил политолог.