Трамп сообщил о переговорах с Россией по вопросу ядерного оружия

Соединенные Штаты Америки стремятся заключить с Россией новое соглашение по ядерному оружию. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп на встрече с представителями властей штата Флорида.
«Мы работаем сейчас с Россией над соглашением в сфере нераспространения, ядерного нераспространения. Если мы достигнем чего-то подобного, было бы отлично», — приводит RT слова американского лидера. Никаких подробностей он раскрывать не стал.
По данным ТАСС, Трамп, по всей видимости, имел в виду консультации двух стран относительно перспектив контроля над вооружениями и разоружением. На таких встречах обсуждается, в частности, судьба российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Срок действия этого документа истекает в начале 2021 года.
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