Украинскую журналистку приговорили к тюремному сроку за фейки о российской армии

Суд в Москве заочно приговорил украинскую журналистку Янину Соколовскую к 7,5 годам колонии по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
«С учетом позиции прокуратуры суд заочно приговорил украинскую журналистку Янину Соколовскую к 7 годам 6 месяцам колонии», — говорится в сообщении в telegram-канале прокуратуры. Уточняется, что суд признал ее виновной в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ, сделанном из политической ненависти.
Кроме того, суд лишил Соколовскую права на четыре года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимой, которая находится в международном розыске.
Соколовская ранее занималась освещением украинской тематики в таких изданиях, как «Известия» и «Коммерсант», а также участвовала в политических телепередачах на российских каналах. В 2019 году произошел инцидент, когда ее вывели из студии программы «Кто против?» на канале «Россия 1». Поводом стало ее заявление о возможной причастности российских спецслужб к пожару в Одесском Доме профсоюзов, случившемуся в мае 2014 года.
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