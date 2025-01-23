Украинский лидер Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки главкома ВСУ Сергея Сырского после серии неудач на фронте, включая неудачную операцию под Курском. На Украине назревает недовольство провалами на фронте.
«Возможно, в планах у Зеленского снять Сырского. Для этого нужны какие-то объективные причины, обвинения, которые можно было бы предъявить нынешнему главкому: „Твои люди провалили оборону Харьковской области“, — отметил политический эксперт Александр Чаленко в беседе с „МК“.
В тексте издания говорится, что измененная ситуация на фронте привела к поискам «козлов отпущения» на фоне неудач в зоне боевых действий. Неудачная «Курская операция» и распад фронта в Донбассе вызвали требования отставки украинского военного руководства со стороны некоторых официальных лиц.
Народный депутат Марьяна Безуглая предложила США временно прекратить военную помощь Украине в обмен на замену главкома, заявив: «Требуйте смены военного руководства, до тех пор пока ситуация в армии не улучшится». Депутат от партии «Батькивщина» также выразил критику в адрес текущего главкома ВСУ, указав на то, что «в штабах военных в три раза больше, чем на фронте».
В декабре 2024 года Сырский заявил, что ему пришлось осуществить вторжение в Курскую область, поскольку другого выбора не было в свете возможного наступления российских войск в Сумской и Харьковской областях. Ранее украинские правоохранители арестовали трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности, которая, по версии следствия, привела к потере территорий в Харьковской области, передает «Национальная служба новостей».
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