Политолог заявил о скорой отставке Сырского из-за провала под Курском

Зеленский готовит отставку Сырского из-за провала под Курском
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Сырского могут снять с поста главкома ВСУ, Зеленский ищет причины
Сырского могут снять с поста главкома ВСУ, Зеленский ищет причины Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки главкома ВСУ Сергея Сырского после серии неудач на фронте, включая неудачную операцию под Курском. На Украине назревает недовольство провалами на фронте.

«Возможно, в планах у Зеленского снять Сырского. Для этого нужны какие-то объективные причины, обвинения, которые можно было бы предъявить нынешнему главкому: „Твои люди провалили оборону Харьковской области“, — отметил политический эксперт Александр Чаленко в беседе с „МК“.

В тексте издания говорится, что измененная ситуация на фронте привела к поискам «козлов отпущения» на фоне неудач в зоне боевых действий. Неудачная «Курская операция» и распад фронта в Донбассе вызвали требования отставки украинского военного руководства со стороны некоторых официальных лиц.

Народный депутат Марьяна Безуглая предложила США временно прекратить военную помощь Украине в обмен на замену главкома, заявив: «Требуйте смены военного руководства, до тех пор пока ситуация в армии не улучшится». Депутат от партии «Батькивщина» также выразил критику в адрес текущего главкома ВСУ, указав на то, что «в штабах военных в три раза больше, чем на фронте».

В декабре 2024 года Сырский заявил, что ему пришлось осуществить вторжение в Курскую область, поскольку другого выбора не было в свете возможного наступления российских войск в Сумской и Харьковской областях. Ранее украинские правоохранители арестовали трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности, которая, по версии следствия, привела к потере территорий в Харьковской области, передает «Национальная служба новостей». 

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Украинский лидер Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки главкома ВСУ Сергея Сырского после серии неудач на фронте, включая неудачную операцию под Курском. На Украине назревает недовольство провалами на фронте. «Возможно, в планах у Зеленского снять Сырского. Для этого нужны какие-то объективные причины, обвинения, которые можно было бы предъявить нынешнему главкому: „Твои люди провалили оборону Харьковской области“, — отметил политический эксперт Александр Чаленко в беседе с „МК“. В тексте издания говорится, что измененная ситуация на фронте привела к поискам «козлов отпущения» на фоне неудач в зоне боевых действий. Неудачная «Курская операция» и распад фронта в Донбассе вызвали требования отставки украинского военного руководства со стороны некоторых официальных лиц. Народный депутат Марьяна Безуглая предложила США временно прекратить военную помощь Украине в обмен на замену главкома, заявив: «Требуйте смены военного руководства, до тех пор пока ситуация в армии не улучшится». Депутат от партии «Батькивщина» также выразил критику в адрес текущего главкома ВСУ, указав на то, что «в штабах военных в три раза больше, чем на фронте». В декабре 2024 года Сырский заявил, что ему пришлось осуществить вторжение в Курскую область, поскольку другого выбора не было в свете возможного наступления российских войск в Сумской и Харьковской областях. Ранее украинские правоохранители арестовали трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности, которая, по версии следствия, привела к потере территорий в Харьковской области, передает «Национальная служба новостей». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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