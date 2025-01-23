Удар «Искандера» по штабу ВСУ сняли на видео

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ВС РФ «Искандером» уничтожили штаб ВСУ в Сумской области
ВС РФ «Искандером» уничтожили штаб ВСУ в Сумской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Удар «Искандера» по штабу 41 бригады ВСУ в Сумской области сняли на видео. Военный корреспондент Валентин Кулько опубликовал кадры удара оперативно-тактического ракетного комплекса.

«Операторы дронов обнаружили штаб украинской бригады в 10 километрах от госграницы. На цель оперативно навели комплекс 'Искандер', и ракета уничтожила здание», — сообщил Кулько в своем telegram-канале. По его словам, после освобождения села Николаево-Дарьино российская разведка усилила свою активность в тылу противника.

Кулько также отметил, что 41-я бригада ВСУ изначально пыталась выполнить задачи по захвату Коренево и достижению Курской АЭС, но потерпела значительные потери и получила серьезный отпор. Уничтожение штаба ракетным ударом «Искандера» значительно ослабило командный состав подразделения.

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Удар «Искандера» по штабу 41 бригады ВСУ в Сумской области сняли на видео. Военный корреспондент Валентин Кулько опубликовал кадры удара оперативно-тактического ракетного комплекса. «Операторы дронов обнаружили штаб украинской бригады в 10 километрах от госграницы. На цель оперативно навели комплекс 'Искандер', и ракета уничтожила здание», — сообщил Кулько в своем telegram-канале. По его словам, после освобождения села Николаево-Дарьино российская разведка усилила свою активность в тылу противника. Кулько также отметил, что 41-я бригада ВСУ изначально пыталась выполнить задачи по захвату Коренево и достижению Курской АЭС, но потерпела значительные потери и получила серьезный отпор. Уничтожение штаба ракетным ударом «Искандера» значительно ослабило командный состав подразделения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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