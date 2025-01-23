FT: в Киеве ждут 50 тысяч военных из Европы

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В Киеве ожидают, что союзники смогут отправить на Украину 50 тысяч военных
В Киеве ожидают, что союзники смогут отправить на Украину 50 тысяч военных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Союзники Украины рассматривают возможность привлечения в страну до 50 тысяч иностранных военных сил для обеспечения безопасности на границах в рамках урегулирования конфликта. Такое мнение выразили украинские чиновники.

«По словам людей, участвующих в обсуждениях между Киевом и его западными партнерами, украинские чиновники считают, что [отправка] от 40 тысяч до 50 тысяч иностранных солдат, действующих в качестве сил безопасности на 1000-километровой линии фронта, может быть осуществима», — пишет Financial Times. Газета ссылается на свои источники.

Бывший высокопоставленный чиновник НАТО Камиль Гранд утверждает, что численность в 40 тысяч военных могла бы обеспечить достаточную защиту Украине и избежать необходимости в немедленном подкреплении. Он также отметил, что такие силы могут быть сформированы в рамках специальной коалиции, возглавляемой Великобританией, Францией и Нидерландами, при участии стран Балтии и Северной Европы.

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Союзники Украины рассматривают возможность привлечения в страну до 50 тысяч иностранных военных сил для обеспечения безопасности на границах в рамках урегулирования конфликта. Такое мнение выразили украинские чиновники. «По словам людей, участвующих в обсуждениях между Киевом и его западными партнерами, украинские чиновники считают, что [отправка] от 40 тысяч до 50 тысяч иностранных солдат, действующих в качестве сил безопасности на 1000-километровой линии фронта, может быть осуществима», — пишет Financial Times. Газета ссылается на свои источники. Бывший высокопоставленный чиновник НАТО Камиль Гранд утверждает, что численность в 40 тысяч военных могла бы обеспечить достаточную защиту Украине и избежать необходимости в немедленном подкреплении. Он также отметил, что такие силы могут быть сформированы в рамках специальной коалиции, возглавляемой Великобританией, Францией и Нидерландами, при участии стран Балтии и Северной Европы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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