FT: в Киеве ждут 50 тысяч военных из Европы

Союзники Украины рассматривают возможность привлечения в страну до 50 тысяч иностранных военных сил для обеспечения безопасности на границах в рамках урегулирования конфликта. Такое мнение выразили украинские чиновники.
«По словам людей, участвующих в обсуждениях между Киевом и его западными партнерами, украинские чиновники считают, что [отправка] от 40 тысяч до 50 тысяч иностранных солдат, действующих в качестве сил безопасности на 1000-километровой линии фронта, может быть осуществима», — пишет Financial Times. Газета ссылается на свои источники.
Бывший высокопоставленный чиновник НАТО Камиль Гранд утверждает, что численность в 40 тысяч военных могла бы обеспечить достаточную защиту Украине и избежать необходимости в немедленном подкреплении. Он также отметил, что такие силы могут быть сформированы в рамках специальной коалиции, возглавляемой Великобританией, Францией и Нидерландами, при участии стран Балтии и Северной Европы.
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