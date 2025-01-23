В России взлетели цены на товары для ремонта

В 2024 году средние траты россиян на отделочные материалы для ремонта квартир в России увеличились на 12,8% по сравнению с 2023 годом, достигнув 10 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом свидетельствуют данные анализа консалтингового агентства Infoline.
«Средние затраты на материалы для отделки квартир по итогам 2024 года в целом по России выросли на 12,8% год к году, до 10 тысяч рублей за один квадратный метр», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков агентства. Особенно заметен рост цен в крупных городах, таких как Санкт-Петербург и Москва. В Санкт-Петербурге цены выросли на 11,1%, составив 10,3 тысячи рублей за квадратный метр, а в Москве наблюдалось повышение на 14,8%, до 9,7 тысячи рублей за квадратный метр.
При этом, согласно данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», медианный чек при покупке строительных и отделочных материалов в текущем году достиг 9,3 тысячи рублей. В декабре средний размер чека увеличился на 14% по сравнению с прошлым годом, достигнув 9,8 тысячи рублей. Платежный сервис T-Pay зафиксировал рост среднего чека в 2024 году на 8%, что составило 3,6 тысячи рублей.
Ранее лаборатория «СберИндекс» сообщила, что среднемесячные расходы россиян в 2024 году увеличились на 6% до 39,5 тысячи рублей с учетом инфляции. Согласно данным Росстата, уровень инфляции в России в прошлом году составил 9,52%. Отмечается значительный рост цен на продовольственные товары: стоимость картофеля увеличилась на 92%, икры — на 38%, а сливочного масла — на 36%. По информации «СберИндекса», номинальные расходы населения России за этот период выросли на 17%.
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