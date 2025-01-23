В США жестко отреагировали на слова Трампа в адрес Путина

Президент США Дональд Трамп не обладает значительными рычагами влияния на Россию и Украину, несмотря на его ультимативные заявления о санкциях против РФ после вступления в должность. Об этом сообщает американская газета The Hill.
«Реальность такова, что у Трампа нет — у США в целом нет — больших рычагов влияния ни на одну из сторон в этом конфликте», — говорится в материале The Hill. В статье утверждается, что вполне вероятно, что Дональд Трамп или любой другой ключевой игрок в области внешней политики проведет анализ всех перекрывающихся и взаимосвязанных интересов, после чего приступит к определению приоритетов в решении конфликта на Украине.
Ранее Дональд Трамп выразил свою любовь к русскому народу и подчеркнул, что не желает причинять вред России. Одновременно с этим он призвал президента РФ Владимира Путина к завершению специальной военной операции на Украине, угрожая введением новых санкций и пошлин на весь объем российского экспорта в Соединенные Штаты, передает RT.
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