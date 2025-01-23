В США жестко отреагировали на слова Трампа в адрес Путина

The Hill: у Трампа нет рычагов влияния на Россию и Украину
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Трамп не сможет повлиять на Россию и Украину
Трамп не сможет повлиять на Россию и Украину Фото:

Президент США Дональд Трамп не обладает значительными рычагами влияния на Россию и Украину, несмотря на его ультимативные заявления о санкциях против РФ после вступления в должность. Об этом сообщает американская газета The Hill.

«Реальность такова, что у Трампа нет — у США в целом нет — больших рычагов влияния ни на одну из сторон в этом конфликте», — говорится в материале The Hill. В статье утверждается, что вполне вероятно, что Дональд Трамп или любой другой ключевой игрок в области внешней политики проведет анализ всех перекрывающихся и взаимосвязанных интересов, после чего приступит к определению приоритетов в решении конфликта на Украине.

Ранее Дональд Трамп выразил свою любовь к русскому народу и подчеркнул, что не желает причинять вред России. Одновременно с этим он призвал президента РФ Владимира Путина к завершению специальной военной операции на Украине, угрожая введением новых санкций и пошлин на весь объем российского экспорта в Соединенные Штаты, передает RT.

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Президент США Дональд Трамп не обладает значительными рычагами влияния на Россию и Украину, несмотря на его ультимативные заявления о санкциях против РФ после вступления в должность. Об этом сообщает американская газета The Hill. «Реальность такова, что у Трампа нет — у США в целом нет — больших рычагов влияния ни на одну из сторон в этом конфликте», — говорится в материале The Hill. В статье утверждается, что вполне вероятно, что Дональд Трамп или любой другой ключевой игрок в области внешней политики проведет анализ всех перекрывающихся и взаимосвязанных интересов, после чего приступит к определению приоритетов в решении конфликта на Украине. Ранее Дональд Трамп выразил свою любовь к русскому народу и подчеркнул, что не желает причинять вред России. Одновременно с этим он призвал президента РФ Владимира Путина к завершению специальной военной операции на Украине, угрожая введением новых санкций и пошлин на весь объем российского экспорта в Соединенные Штаты, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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