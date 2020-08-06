Украинская диаспора конфликтует с консулом в Екатеринбурге

Диаспора разошлась во взглядах с консулом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинцы, живущие в Свердловской области недовольны политикой консула Украины в Екатеринбурге Георгия Закраявского. Об этом URA.RU сообщило сразу несколько источников.

«Все украинцы, которые живут в Свердловской области, чтут наследие Советской эпохи, всегда на 9 Мая приходят к памятникам, вспоминают погибших в Великой Отечественной войне. Закраявский эти мероприятия демонстративно игнорирует», — поделился инсайдер. Еще один источник сообщил, что украинцев раздражает русофобская риторика консула.

Руководитель украинской диаспоры в Свердловской области Владимир Мороз после запроса официального комментария заверил, что у представителей диаспоры конфликтов с консулом нет. Оперативно дозвониться в консульство, чтобы получить комментарий Георгия Закраявского не удалось, ему был направлен письменный запрос, ответа на который к моменту публикации не поступило.

Ранее представителей украинской диаспоры уже обвиняли в поддержке радикальных идей. Так, парфюмерную сеть «Золотое яблоко» в соцсетях назвали одним из организаторов протестов против строительства собора Святой Екатерины в сквере у театра драмы. В частности, владельцев сети называли спонсором акции «кто не скачет, тот за храм!» (аналогия украинской кричалки «Кто не скачет, тот москаль!»).

Было опубликовано расследование, согласно которому отец совладельца «Золотого яблока» Максима Паняка (один из самых богатых представителей украинской диаспоры на Урале) Стефан Паняк является членом комитета по правам человека Всемирного конгресса украинцев (ВКУ). В 2015 году, после смены власти на Украине, российский Совет Федерации включил Всемирный конгресс украинцев в «патриотический стоп-лист» — список зарубежных неправительственных организаций, от которых россияне должны себя оградить.