Шестилетний российский мальчик умер после прививки от кори

В Зеленограде шестилетний мальчик скончался после прививки от кори. Как уточняет портал «Лента.ру», ребенку поставили прививку перед походом в первый класс.
«Мальчику сделали прививку [от кори] в одной из клиник Зеленограда. Через сутки ему стало плохо, родители вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть», — сообщает издание.
Тело ребенка отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Предполагается, что мальчику была противопоказана данная прививка.
Ранее в ВОЗ заявили, что сбои в системах вакцинации по всему миру из-за пандемии коронавируса могут привести к вспышкам кори и полиомиелита. Журналист Лесли Робертс также высказывал опасения, что приостановка вакцинации может вызвать возникновение эпидемий лихорадки Эбола, кори, менингита, малярии, полиомиелита, холеры и желтой лихорадки.
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