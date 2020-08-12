Шестилетний российский мальчик умер после прививки от кори

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Медсестра делает прививку от гриппа. Челябинск, здоровье, грипп, шприц, инфекция, медицина, здравоохранение, прививка от гриппа
Мальчику сделали прививку перед походом в первый класс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Зеленограде шестилетний мальчик скончался после прививки от кори. Как уточняет портал «Лента.ру», ребенку поставили прививку перед походом в первый класс.

«Мальчику сделали прививку [от кори] в одной из клиник Зеленограда. Через сутки ему стало плохо, родители вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть», — сообщает издание.

Тело ребенка отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Предполагается, что мальчику была противопоказана данная прививка.

Ранее в ВОЗ заявили, что сбои в системах вакцинации по всему миру из-за пандемии коронавируса могут привести к вспышкам кори и полиомиелита. Журналист Лесли Робертс также высказывал опасения, что приостановка вакцинации может вызвать возникновение эпидемий лихорадки Эбола, кори, менингита, малярии, полиомиелита, холеры и желтой лихорадки.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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