Коронавирус изменил планы выпускников на поступление в вузы

СOVID-19 оставил нынешних одиннадцатиклассников в заведомо проигрышном положении при поступлении в вузы. Баллы на ЕГЭ ниже ожидаемых получили за госэкзамен 45% выпускников, теперь они выбирают вузы ниже уровнем, чем планировали изначально.
Несмотря на то, что в целом результаты ЕГЭ оказались не хуже, чем в прошлые годы, многие абитуриенты сделали выбор в пользу вузов пониже уровнем и предпочитают оставаться внутри своих регионов, рассказала «Известиям» заслуженный профессор НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Она отметила, что в этом году выпускники школ стали с опаской поступать на платное отделение, отдавая предпочтение бюджетным местам. Такое положение дел Абанкина связывает с экономическим кризисом в стране и пандемией коронавируса. «В прошлые годы было несколько иначе: абитуриенты готовы были учиться даже платно, но в том вузе, в котором хотели», — отметила специалист.
Как считает председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец, большинство выпускников в 2020 году разочаровались в себе и своих возможностях заранее. «Еще до сдачи ЕГЭ многие стали опускать планку и ориентироваться на вузы, скажем так, нежелательные при других обстоятельствах», — отметила Волынец, добавив, что абитуриенты этого года менее конкуренты по отношению и к предыдущим, и к последующим выпускам, которые сдавали и будут сдавать ЕГЭ в нормальных условиях.
Ранее в Министерстве науки и высшего образования запустили сервис «Поступление в вуз онлайн», он должен был помочь абитуриентам подать документы в университет, не выходя из дома. В такой форме документы принимали 54 вуза страны.
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