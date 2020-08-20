Стрелков поиздевался над СБУ после провальной операции

Провал операции Службы безопасности Украины (СБУ) по похищению одного из лидеров ополчения Донбасса говорит об их плохих профессиональных качествах. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков.
«Если информация соответствует действительности, провальная операция. Не умеют работать», — заявил собеседник агентства. По словам Стрелкова, СБУ действуют как обычные враги, поэтому ничего другого от них ждать не приходится.
Бывший министр обороны ДНР прокомментировал информацию, что он мог быть одной из целей СБУ для похищения. «Я готов к любому развитию событий. Я знал, на что я иду еще в 2014 году, и с тех пор ничего не изменилось», — объяснил он. Стрелков подчеркнул, что регулярно получает угрозы в интернете.
Ранее сотрудники ФСБ России помешали СБУ похитить одного из лидеров ополчения Донбасса. Координаторами акции являются украинцы Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Первый — внештатный сотрудником СБУ и разведки, фигурант нескольких уголовных дел в ДНР, передает агентство Nation News. Писатель Захар Прилепин считает, что следующими украинские спецслужбы могут похитить экс-руководителей ДНР Игоря Стрелкова и Александра Бородая. Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко полагает, что СБУ на это не остановится, пишет «Национальная служба новостей».
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