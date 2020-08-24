В городе Советский идет ожесточенная борьба среди кандидатов на пост главы Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Ряд кандидатов на пост главы Советского подписали соглашение между собой о честной избирательной кампании. Об этом URA.RU сообщил инициатор соглашения Александр Кулагин.

«Это соглашение предлагалось подписать, чтобы избирательная кампания проходила в соответствии с законодательством и без применения грязных технологий. Документ, кроме меня подписали Александр Бабиков, Александр Блинов, Александр Курпитко. До кого-то из других кандидатов не удалось дозвониться, а кто-то уже показал себя не с лучшей стороны», — заявил Кулагин.

Действующий глава Советского Александр Жуков заявил URA.RU, что впервые слышит о таком предложении со стороны оппонентов. Другой кандидат в мэры Антон Пантин назвал этот документ профанацией. Связаться с остальными претендентами на пост главы города на момент публикации материала не удалось.

В избиркоме ХМАО журналисту агентства сообщили, что из шести жалоб, которые поступили к ним на рассмотрение — четыре как раз были от кандидатов в главы и депутаты Советского. Источник URA.RU, консультирующий один из избирательных штабов, отметил, что выборы в Советском оказались самыми конкурентными среди всех, что сейчас проходят в ХМАО. «Грязи на них хватает. В ход идет и компромат, и заказные материалы в соцсетях и медиа на конкурентов. Так что никакой меморандум никому не поможет», — считает собеседник URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО избирательные кампании проходят в 10 муниципалитетах. 13 сентября там будут выбраны новые составы советов депутатов и глав поселений.