Нижний Тагил начал проект, позволяющий тягаться с Екатеринбургом

Нижний Тагил ожидает масштабное благоустройство пресс-служба администрации Н. Тагила

В Нижнем Тагиле открыли после реконструкции площадь Зари. Как сообщили URA.RU в мэрии, объект стал первым в череде знаковых мест второго по величине города Свердловской области, которые откроются после реконструкции в 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Его реализация дает шанс Нижнему Тагилу конкурировать с Екатеринбургом в борьбе за бюджетное финансирование.

«Мы полноценно участвуем в реализации проекта. Кроме того, нас поддерживает правительство Свердловской области, министерство энергетики и ЖКХ. Это часть большой работы — четырех площадок, которые мы будем запускать в этом году», — сказал мэр Владислав Пинаев.

В качестве подрядчика выступил МУП «Тагилдорстрой», рабочие которого разбили более шести тысяч квадратных метров газонов, уложили тротуарную плитку, смонтировали современное освещение и создали парковку на 54 места с разворотной площадкой и «карманами». Стоимость проекта составила более 19 миллионов рублей. В ближайшее время вступят в эксплуатацию площадка со сценой и спортсооружениями в Девятом поселке, парк Победы на Гальянке и сквер Муринские пруды площадью в 7 гектар.

Как писало URA.RU, бюджеты свердловских городов из-за короновирусного кризиса могут быть уменьшены на 15% по сравнению с 2020 годом. Вместе с тем, Екатеринбург и Нижний Тагил готовятся к празднованию 300-летия, объекты благоустройства городов включены в федеральные и областные программы. Ранее Владислав Пинаев выражал надежду, что Нижний Тагил получит финансирование в полном объеме.