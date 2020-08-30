30 августа 2020
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Самое актуальное в Челябинской области на 31 августа. Мэра Миасса могут отстранить, в аэропорту произошел серьезный сбой

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Бориса Дубровского в Миасс на областные командные соревнования по сдаче ГТО. Челябинская область, Миасс, портрет, тонких григорий
Депутаты Миасса не одобрили деятельность мэра города Григория Тонких Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Миасса готовы снять мэра — в аэропорту Челябинска не сработало оборудование — в университете произошел пожар. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 31 августа — в обзоре URA.RU:

Мэра челябинского города могут отстранить

  • Депутаты не приняли отчет о работе мэра Миасса Григория Тонких. Из-за неодобрения главы города парламентариями, Тонких грозит отставка.

В аэропорту Челябинска произошел сбой

В здании ЮУрГУ в Челябинске случился пожар

  • В Челябинске произошло возгорание в помещении госуниверситета на улице Сони Кривой. Пресс-служба управления МЧС сообщает, что на объекте работало шесть автомашин и 20 человек личного состава. По предварительным данным, пожар был на территории 40 кв. метров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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