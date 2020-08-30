Депутаты Миасса не одобрили деятельность мэра города Григория Тонких
Депутаты Миасса готовы снять мэра — в аэропорту Челябинска не сработало оборудование — в университете произошел пожар. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 31 августа — в обзоре URA.RU:
Мэра челябинского города могут отстранить
- Депутаты не приняли отчет о работе мэра Миасса Григория Тонких. Из-за неодобрения главы города парламентариями, Тонких грозит отставка.
В аэропорту Челябинска произошел сбой
- Рейсы в челябинской аэрогавани задержали на 12 часов из-за отключения электричества. По информации пресс-службы аэропорта, там произошел сбой в системе свето-сигнального оборудования.
В здании ЮУрГУ в Челябинске случился пожар
- В Челябинске произошло возгорание в помещении госуниверситета на улице Сони Кривой. Пресс-служба управления МЧС сообщает, что на объекте работало шесть автомашин и 20 человек личного состава. По предварительным данным, пожар был на территории 40 кв. метров.
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