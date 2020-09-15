15 сентября 2020

Кабмин обсудит проект бюджета ПФР и повышение НДФЛ для богатых

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Также планируется рассмотреть проект федерального бюджета и прогноз социально-экономического развития России на 2021—2023 годы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российское правительство рассмотрит законопроект об увеличении НДФЛ до 15% на доходы, превышающие 5 миллионов рублей в год. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

«Одним из пунктов повестки дня станет проект закона о поправках в Налоговый кодекс России, связанных с увеличением ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в отношении доходов, превышающих 5 млн рублей в год», — пишет ТАСС. Кроме того, на заседании кабмина РФ планируется рассмотреть проект федерального бюджета и прогноз социально-экономического развития России на 2021—2023 годы и проект бюджета ПФР и других фондов.

Ранее сообщалось, что анонсированный Владимиром Путиным «налог для богатых» может ударить по кошельку и граждан среднего достатка. Под новую ставку попадают те, кто продает квартиры, полученные в наследство. Планируется, что деньги от повышения налога пойдут на лечение детей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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