Медвежата ходят по улицам Тавды и выпрашивают еду Фото: Мария Захарова, «ЧС Тавда» ВКонтакте

В городе Тавде (Свердловская область) решили не убивать двух медвежат, которые повадились приходить в населенный пункт. Маленьких хищников намерены усыпить и увезти, чтобы выпустить подальше в лес.

«На днях из Екатеринбурга должны приехать специалисты департамента по охране животного мира с дротиками со снотворным. Придется егерям пожить у нас, покараулить медвежат — усыпят, потом вывезем подальше в лес и выпустим. Посмотрим, что из этого получится», — рассказал URA.RU мэр Тавды Виктор Лачимов. Мэр пытался пристроить медвежат в какой-нибудь зоопарк, но везде, куда обращался, отказали.

По словам мэра, медвежата пришли в Тавду чуть больше недели назад. Сначала они вышли к ИК-19 на окраине города. Сотрудники колонии напугали их и заставили уйти в лес, но вскоре медвежата вернулись в город. Теперь они бродят по улицам: едят из мусорных контейнеров отходы, клянчат у людей пищу.

«Они совсем маленькие, им примерно полгода, сами добывать еду пока не умеют. Мы наших охотоведов отправили в лес, чтобы поискали их мать, но никаких следов они не нашли. Очевидно, что произошло преступление и браконьеры убили медведицу — будь она жива, то не бросила бы таких маленьких медвежат. Но хотя они и маленькие, все же хищники, и есть риск, что могут пострадать люди», — добавил Лачимов.

Это не первый случай в этом году в Тавде, когда в город приходят медведи. Ранее URA.RU писало, что в июле в город повадился ходить полуторагодовалый медведь. Люди боялись хищника, и егеря были вынуждены его застрелить.