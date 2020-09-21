Задержан рэпер Эллей, сбивший трех человек

Полиция задержала рэпера Эллея (Эльмин Гулиев), который 21 сентября на Infiniti столкнулся с Mercedes и сбил трех пешеходов в центре Москвы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
«В настоящее время водитель Infiniti Эльмин Гулиев, который вчера после столкновения с Mercedes на пересечении Остоженки и Померанцева переулка, сбил пешеходов на тротуаре, задержан», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Также силовики завели уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движение и эксплуатации транспортных средств».
Инцидент произошел в понедельник, 21 сентября, около 16:20. По предварительной версии, иномарка 27-летнего рэпера врезалась на перекрестке в Mercedes. От удара Infiniti отбросило на тротуар, где находились пешеходы. Четыре человека пострадали. Троих госпитализировали, в том числе спутницу рэпера, уточняет телеканал 360.
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