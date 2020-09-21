21 сентября 2020

Задержан рэпер Эллей, сбивший трех человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., наручники
По факту ДТП возбуждено уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полиция задержала рэпера Эллея (Эльмин Гулиев), который 21 сентября на Infiniti столкнулся с Mercedes и сбил трех пешеходов в центре Москвы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время водитель Infiniti Эльмин Гулиев, который вчера после столкновения с Mercedes на пересечении Остоженки и Померанцева переулка, сбил пешеходов на тротуаре, задержан», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Также силовики завели уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движение и эксплуатации транспортных средств».

Инцидент произошел в понедельник, 21 сентября, около 16:20. По предварительной версии, иномарка 27-летнего рэпера врезалась на перекрестке в Mercedes. От удара Infiniti отбросило на тротуар, где находились пешеходы. Четыре человека пострадали. Троих госпитализировали, в том числе спутницу рэпера, уточняет телеканал 360.

У мужчины зафиксировали тяжелую травму позвоночника. Медики не исключают, что у него перелом ребер и закрытая черепно-мозговая травма, пишет сайт Vse42.ru. У одной женщины перелом таза и сотрясение головного мозга, у другой — открытый перелом ноги. Врачи вынуждены были ампутировать ей лодыжку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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