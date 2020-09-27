Назначен новый заместитель Уральского транспортного прокурора

Максим Суров служит в прокуратуре 23 года Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Генеральный прокурор назначил нового заместителя Уральского транспортного прокурора. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов назначил старшего советника юстиции Сурова Максима Вячеславовича на должность заместителя Уральского транспортного прокурора», — отмечается в сообщении прокуратуры.

Максим Суров закончил Уральскую государственную юридическую академию, после чего в 1997 году начал работать следователем прокуратуры Чкаловского района Екатеринбурга. После этого Суров работал в Генеральной прокуратуре в УрФО, Орловским транспортным прокурором. С 2014 года занимал должность заместителя Московского межрегионального транспортного прокурора.

За время работы за добросовестное исполнение служебных обязанностей награжден Почетной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации, нагрудным знаком «За безупречную службу», является почетным работником прокуратуры Российской Федерации.