В Магнитогорске обновят аэропорт на год раньше Фото: Илья Московец © URA.RU

Реконструкция аэропорта Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, начнется в 2021 году. Об этом на встрече в Москве договорились министр транспорта РФ Евгений Дитрих и губернатор Алексей Текслер, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. Средства на реконструкцию выделены по распоряжению президента РФ Владимира Путина.

«Губернатор проинформировал министра транспорта, что проектно-сметная документация на реконструкцию имеет высокую степень готовности. До конца года будет получено заключение государственной экспертизы», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что изначально работы планировалось начать в 2022 году, однако сейчас появилась возможность стартовать уже в 2021 году после поступления первого транша. Завершение строительства запланировано на 2023 год. На реконструкцию будет потрачено 5,3 миллиарда рублей из федерального бюджета.

О том, что эти деньги будут выделены из федерального бюджета, стало известно в 2019 году во время визита президента РФ в Магнитогорск. Об этом его попросили работники завода ММК, уточнив, что хотели бы чаще летать в другие города, в том числе и за границу. Путин пообещал выделить необходимую сумму.