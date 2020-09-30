Глава Белого Яра выдала квартиры своим подчиненным вместо льготников Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Глава Белого Яра выделила квартиры своим сотрудникам вместо льготников — длительные школьные каникулы не нужны родителям — медики не хотят ставить себе прививки от коронавируса — в Сургуте жители могут остаться на зиму без асфальта. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 1 октября — в обзоре URA.RU:

Глава Белого Яра раздала квартиры чиновникам

Глава поселка Белый Яр Елена Никифорова раздала два десятка квартир своим подчиненным и бюджетным работникам вместо льготников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Она объяснила это просьбами руководителей бюджетных организаций и предприятий в поселке.

Школьные каникулы возмутили родителей

Югорских родителей возмутила идея продления школьных каникул из-за пандемии коронавируса. Данное предложение на заседании оперштаба озвучил вице-губернатор Всеволод Кольцов.

Медики отказываются ставить вакцину от COVID

Медицинские работники округа отказываются прививаться от коронавируса из-за недостаточной изученности препарата. Об этом на условиях анонимности рассказал главный врач крупнейшей больницы ХМАО.

Власти Сургута требуют сменить подрядчика, сорвавшего сроки

Вице-мэр Сургута Николай Кривцов рекомендовал коммунальщикам расторгнуть контракт с компанией, которая сорвала ремонт одного из городских дворов. Несмотря на все обещания строителей, они так и не смогли догнать график работ и жители рискуют остаться на зиму без асфальта.