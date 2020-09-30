Глава Белого Яра выдала квартиры своим подчиненным вместо льготников
Глава Белого Яра выделила квартиры своим сотрудникам вместо льготников — длительные школьные каникулы не нужны родителям — медики не хотят ставить себе прививки от коронавируса — в Сургуте жители могут остаться на зиму без асфальта. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 1 октября — в обзоре URA.RU:
Глава Белого Яра раздала квартиры чиновникам
- Глава поселка Белый Яр Елена Никифорова раздала два десятка квартир своим подчиненным и бюджетным работникам вместо льготников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Она объяснила это просьбами руководителей бюджетных организаций и предприятий в поселке.
Школьные каникулы возмутили родителей
- Югорских родителей возмутила идея продления школьных каникул из-за пандемии коронавируса. Данное предложение на заседании оперштаба озвучил вице-губернатор Всеволод Кольцов.
Медики отказываются ставить вакцину от COVID
- Медицинские работники округа отказываются прививаться от коронавируса из-за недостаточной изученности препарата. Об этом на условиях анонимности рассказал главный врач крупнейшей больницы ХМАО.
Власти Сургута требуют сменить подрядчика, сорвавшего сроки
- Вице-мэр Сургута Николай Кривцов рекомендовал коммунальщикам расторгнуть контракт с компанией, которая сорвала ремонт одного из городских дворов. Несмотря на все обещания строителей, они так и не смогли догнать график работ и жители рискуют остаться на зиму без асфальта.
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