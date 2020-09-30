30 сентября 2020
29 сентября 2020

Самое актуальное в ХМАО на 1 октября. Чиновница раздала квартиры льготников подчиненным, медики отказываются от прививок

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , ключи, квартира, новоселье
Глава Белого Яра выдала квартиры своим подчиненным вместо льготников Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Глава Белого Яра выделила квартиры своим сотрудникам вместо льготников — длительные школьные каникулы не нужны родителям — медики не хотят ставить себе прививки от коронавируса — в Сургуте жители могут остаться на зиму без асфальта. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 1 октября — в обзоре URA.RU:

Глава Белого Яра раздала квартиры чиновникам

  • Глава поселка Белый Яр Елена Никифорова раздала два десятка квартир своим подчиненным и бюджетным работникам вместо льготников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Она объяснила это просьбами руководителей бюджетных организаций и предприятий в поселке.

Школьные каникулы возмутили родителей

Медики отказываются ставить вакцину от COVID

Власти Сургута требуют сменить подрядчика, сорвавшего сроки

  • Вице-мэр Сургута Николай Кривцов рекомендовал коммунальщикам расторгнуть контракт с компанией, которая сорвала ремонт одного из городских дворов. Несмотря на все обещания строителей, они так и не смогли догнать график работ и жители рискуют остаться на зиму без асфальта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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