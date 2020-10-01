01 октября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 2 октября. Куйвашев недоволен властями Екатеринбурга, азербайджанцы оккупировали консульство

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Из-за тумана более 20 самолетов не смогли вылететь из Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава области раскритиковал работу властей Екатеринбурга — азербайджанцы массово продляют загранпаспорта — ущерб от пожара в заповеднике вырастет в разы — туман помешал вылетам из Кольцово — прокуратура не будет взыскивать деньги с вдовы чиновника. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 2 октября — в обзоре URA.RU:

Губернатор выступил против мэрии Екатеринбурга

  • Губернатор Евгений Куйвашев обвинил власти Екатеринбурга в том, что они не контролируют выполнение горожанами ограничений из-за коронавируса.
  • В связи с этим на больших остановочных комплексах города сотрудники Министерства общественной безопасности, администрации Екатеринбурга, полиции и Росгвардии проверяют использование масок водителем и пассажирами.

Свердловские азербайджанцы оккупировали консульство

Ущерб от пожара в заповеднике может существенно вырасти

  • Ущерб от природного пожара в заповеднике «Денежкин камень», который произошел еще в 2010 году, могут пересмотреть. Он может вырасти на 6 млрд рублей.

Более 20 рейсов не смогли вылететь из Кольцово

Прокуратура отозвала претензии к вдове покойного чиновника

  • Следователи прокуратуры решили не взимать 144 млн рублей с Майи Бутко — вдовы бывшего начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, покончившего с собой во время расследования его уголовного дела.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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