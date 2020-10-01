Глава области раскритиковал работу властей Екатеринбурга — азербайджанцы массово продляют загранпаспорта — ущерб от пожара в заповеднике вырастет в разы — туман помешал вылетам из Кольцово — прокуратура не будет взыскивать деньги с вдовы чиновника. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 2 октября — в обзоре URA.RU:
Губернатор выступил против мэрии Екатеринбурга
- Губернатор Евгений Куйвашев обвинил власти Екатеринбурга в том, что они не контролируют выполнение горожанами ограничений из-за коронавируса.
- В связи с этим на больших остановочных комплексах города сотрудники Министерства общественной безопасности, администрации Екатеринбурга, полиции и Росгвардии проверяют использование масок водителем и пассажирами.
Свердловские азербайджанцы оккупировали консульство
- Представители азербайджанских общин Урала массово обращаются в консульство Азербайджана в Екатеринбурге для продления своих загранпаспортов.
Ущерб от пожара в заповеднике может существенно вырасти
- Ущерб от природного пожара в заповеднике «Денежкин камень», который произошел еще в 2010 году, могут пересмотреть. Он может вырасти на 6 млрд рублей.
Более 20 рейсов не смогли вылететь из Кольцово
- Из-за густого тумана в районе аэропорта Кольцово было задержано более 20 рейсов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Прокуратура отозвала претензии к вдове покойного чиновника
- Следователи прокуратуры решили не взимать 144 млн рублей с Майи Бутко — вдовы бывшего начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, покончившего с собой во время расследования его уголовного дела.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «