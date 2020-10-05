После пропажи в Крыму челябинской уроженки задержан бизнесмен

Девушка пропала после того, как в кампании спутника отправила на морскую прогулку Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Бизнесмен из Москвы задержан после исчезновения в Крыму 20-летней уроженки Челябинской области. Девушка пропала после того, как вместе с мужчиной отправилась кататься на яхте в море. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике Крым, есть основания предполагать, что в отношении девушки на борту судна было совершено преступление.

«После обеда 29 сентября девушка вышла со своим спутником на морскую прогулку на катере из бухты Круглая. Исходя из сведений, полученных от мужчины, студентка пропала во время купания, — сообщает пресс-служба. — У следствия имеются основания полагать, что в отношении нее на борту судна было совершено преступление». В следственном управлении отметили, что мужчина от показаний отказывается.

Тело девушки ищут специалисты МЧС. Изучаются записи с видеокамер наблюдения. По данным СМИ Крыма, девушка Лилия Б. училась в университете Севастополя. Ранее она проживала в городе Карталы Челябинской области.