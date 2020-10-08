Третий свердловский город получил шанс в конкурентной борьбе

Микрорайон «Южный» стал новой точкой притяжения в Каменске-Уральском Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти Каменска-Уральского развивают городской микрорайон «Южный». Его благоустройство позволит улучшить городскую среду и конкурировать в тройке муниципалитетов Свердловской области, куда входят в Нижний Тагил и Екатеринбург. Об этом по итогам визита губернатора Евгения Куйвашева в Каменск-Уральский заявил URA.RU градоначальник Алексей Шмыков.

«Два года назад здесь было чистое поле, а сейчас по проекту „Образование“ построена школа на 1275 мест с самым большим спортзалом и спортивной ареной в городе. Рядом будет детский сад на 300 мест, возведенный по нацпроекту „Демография“. Построена дорога, которая дала толчок для развития жилья. Уже сейчас в микрорайоне живет 20 тысяч человек, дальше — больше. Полная реализация настолько масштабных проектов подтвердит звание Каменск-Уральского, как третьего города региона», — заявил URA.RU глава города Алексей Шмыков.

По данным главы города, в перспективе на этой же площадке появится клуб бокса. Он будет работать параллельно со школой бокса Александра Николаева «Гонг победы».

Губернатор Евгений Куйвашев 8 октября в ходе рабочего визита в Каменск-Уральский в сопровождении министров ЖКХ, образования, культуры, спорта и и. о. министра строительства осмотрел ход работ в микрорайоне «Южный» и сквере «Молодежный». В рейтинговом голосовании 2019 года за его благоустройство проголосовали почти три тысячи каменцев.

«Хорошо сработали. Самое главное, что все объекты выбираются путем голосования жителей», — оценил проект глава региона.