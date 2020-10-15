В Челябинской области введен особый режим

В Челябинской области участились лесные пожары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области ввели режим повышенной готовности из-за лесных пожаров. Об этом URA.RU сообщил начальник Главного управления лесами в регионе Сергей Лавров.

«Такой режим мы вводим, когда наблюдается повышенная опасность в лесах региона», — пояснил URA.RU Лавров. Он отметил, что управление готово к оперативному реагированию, ведется дежурство на пожарно-наблюдательных вышках, наземное патрулирование, круглосуточно работает региональная диспетчерская служба.

По данным ГУ лесами региона, только за минувшие сутки в регионе были потушены 10 пожаров общей площадью порядка 72 гектаров. В данный момент огнеборцы тушат крупное возгорание на площади около 24 гектаров возле озера Тургояк. Всего с начала пожароопасного сезона в регионе были потушены 573 лесных пожара на площади 3369,54 гектара.