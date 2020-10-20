20 октября 2020
19 октября 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 21 октября. Глава региона провел встречу с вице-премьером, зафиксирован рекорд по заболевшим COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Слив сточных вод, Слехард, река, грязь, кология, слив отходов, загрязнение среды, экология
Местные жители обнаружили загрязнение водоема нефтепродуктами (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В регионе выявили максимальное количество заболевших коронавирусом — Артюхов встретился с вице-премьером — в Тазовском районе переизбрали главу — обнаружено загрязнение водоема. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 21 октября — в обзоре URA.RU:

Выявлено максимальное количество заболевших COVID

Губернатор провел совещание с вице-премьером России

  • Состоялась рабочая встреча губернатора Дмитрия Артюхова и вице-премьером России Маратом Хуснуллиным. Высокие лица обсудили самые проблемные сферы в регионе — ремонт дорог и строительство жилья.

Переизбран глава района

  • Главой Тазовского района вновь стал Василий Паршаков, который занимает этот пост с 2018 года. Его единогласно выбрали депутаты. Об этом URA.RU сообщили в местной администрации.

На Ямале загрязнили водоем

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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