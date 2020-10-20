Местные жители обнаружили загрязнение водоема нефтепродуктами (архивное фото)
В регионе выявили максимальное количество заболевших коронавирусом — Артюхов встретился с вице-премьером — в Тазовском районе переизбрали главу — обнаружено загрязнение водоема. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 21 октября — в обзоре URA.RU:
Выявлено максимальное количество заболевших COVID
- За сутки в ЯНАО коронавирусом заболело рекордное количество жителей — 288 человек. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
Губернатор провел совещание с вице-премьером России
- Состоялась рабочая встреча губернатора Дмитрия Артюхова и вице-премьером России Маратом Хуснуллиным. Высокие лица обсудили самые проблемные сферы в регионе — ремонт дорог и строительство жилья.
Переизбран глава района
- Главой Тазовского района вновь стал Василий Паршаков, который занимает этот пост с 2018 года. Его единогласно выбрали депутаты. Об этом URA.RU сообщили в местной администрации.
На Ямале загрязнили водоем
- В Лабытнанги проводится проверка по факту загрязнения нефтепродуктами протоки Шамопосл реки Обь. В администрации города заявили, что ситуация находится под контролем.
Подписывайтесь на URA.RU в