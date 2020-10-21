Панихида прошла на сцене Театра эстрады, где служил Валерий Топорков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В екатеринбургском Театре эстрады состоялась панихида по Заслуженному артисту России, одному из мэров уральской эстрады Валерию Топоркову. Попрощаться с ним пришли свердловские чиновники и деятели культуры.

«Вместе с Валерием Петровичем уходит эпоха советской эстрадной песни. На его песнях выросли поколения горожан и жителей Свердловской области. Он выступал с лучшими оркестрами нашей страны, и мог уехать в Москву. Но любовь к Уралу не отпускала его никуда», — сказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Память Валерия Топоркова почтили вице-спикер свердловского заксобрания Владимир Власов, депутат городской думы Екатеринбурга Михаил Матвеев, начальник городского управления культуры Илья Марков, гендиректор областного краеведческого музея Наталья Ветрова, работники сферы культуры Свердловской области. Траурную телеграмму прислал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Басаргин.

Друг певца, музыкант Валерий Костюков рассказал историю из его жизни. Труппа давала концерт на стадионе одного из свердловских городов. «Артисты сидели позади автобусов за сценой, я почему-то стоял рядом. И вот, каким-то чудом проникнув сквозь оцепление, ко мне подошла местная жительница. «А Топорков приехал? И петь будет? А можете мне организовать встречу?!» — спросила она. Я позвал Топоркова, они поговорили. Мимо меня женщина проходила с сияющим лицом: «Завтра на работе расскажу, весь цех от зависти лопнет», — сказал Валерий Костюков. Он отметил, что уже тогда, до присвоения звания, Топорков был по-настоящему народным артистом.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Валерий Топорков — победитель Первого областного конкурса «Юность комсомольская моя» (1971) и Всесоюзного телевизионного конкурса «Молодые голоса» (1973), дипломант Х Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Берлине (1973), обладатель Гран-при на Всесоюзном телеконкурсе «С песней по жизни» (1978), лауреат фестиваля Центрального телевидения «Песня года» (1982). В 2001 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста РФ. Валерий Топорков первым из екатеринбургских артистов удостоился собственной звезды на уральской «Площади звезд».