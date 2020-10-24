Ребенок из России скончался в результате обстрела в Нагорном Карабахе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

При обстреле в азербайджанском Гяндже погиб гражданин России. Как сообщили в генпрокуратуре Азербайджана, им оказался мальчик 2007 года рождения.

«Гражданин Российской Федерации 2007-го года рождения, скончался сегодня в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь», — сообщает ведомство в субботу, 24 октября. Уточняется, что мальчик получил ранение при ракетном обстреле 17 октября. Все эти дни он находился в больнице. «Сотрудниками прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях следственные мероприятия».

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