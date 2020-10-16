Азербайджанские города Гянджа и Мингечевир подверглись ракетному обстрелу со стороны Армении. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев.
«Ракетным обстрелам подверглись мирные города Азербайджана Гянджа и Мингечевир», — написал Хаджиев в Twitter. По его словам, результате удара по Гяндже разрушено более 20 домов. В Минобороны Азербайджана заявили о значительных разрушениях в Гяндже. Точной информации о погибших и раненых пока нет.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Почти две недели стороны вели активные боевые действия. 10 октября главы МИД двух государств провели в Москве переговоры под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По итогам мероприятия было заключено перемирие. В первый же день начала действия мирного договора столица Нагорного Карабаха Степанакерт подверглась обстрелу, в городе включили сирену.
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