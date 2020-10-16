16 октября 2020

Азербайджан заявил, что при обстреле Гянджи разрушены 20 домов. Видео

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Деревня Кармир Шука после обстрела ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, поражающий элемент, осколок, последствия обстрела
Ракета попала в жилое здание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджанские города Гянджа и Мингечевир подверглись ракетному обстрелу со стороны Армении. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев.

«Ракетным обстрелам подверглись мирные города Азербайджана Гянджа и Мингечевир», — написал Хаджиев в Twitter. По его словам, результате удара по Гяндже разрушено более 20 домов. В Минобороны Азербайджана заявили о значительных разрушениях в Гяндже. Точной информации о погибших и раненых пока нет.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Почти две недели стороны вели активные боевые действия. 10 октября главы МИД двух государств провели в Москве переговоры под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По итогам мероприятия было заключено перемирие. В первый же день начала действия мирного договора столица Нагорного Карабаха Степанакерт подверглась обстрелу, в городе включили сирену.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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