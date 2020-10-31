31 октября 2020

В Турции ввели налог на проживание в отелях

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Виды Лимассола, Гирне, Куриона и Продромоса. ТРСК и Республика Кипр, турция, турецкий флаг, гирне
Отдых в Турции подорожает из-за нового туристического налога Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Турции с 1 ноября вводится налог на проживание в отелях. Но в Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) рассчитывают, что на фоне глубокого кризиса из-за коронавируса его введение будет отложено.

Изначально введение налога в размере 1% было запланировано на 1 апреля 2020 года, с 1 января 2021 года он должен был вырасти до 2%. В марте президент Турции Тайип Эрдоган решил отсрочить нововведение до ноября в качестве поддержки турбизнеса на фоне пандемии коронавируса.

«Срок введения налога уже подошел, но ясности пока нет. В парламенте подняли вопрос о новой отсрочке его введения, и мы полагаем, что такое решение будет принято. У государства нет шансов получить деньги ни от туроператоров, ни от турагентств, ни от отельеров, ни от самих туристов из-за кризиса в отрасли», — приводит РИА «Новости» слова представителя TURSAB.

Ранее глава федерации отельеров Турции Осман Айык говорил агентству, что из-за нового налога отдых в Турции незначительно подорожает. Местные отельеры неоднократно критиковали закон, но власти страны от этой идеи так и не отказались.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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