04 ноября 2020
03 ноября 2020

На Челябинскую область обрушится снегопад

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, пешеход, пешеходный переход в снегу, снегопад
В Челябинской области ожидаются сильные снегопады Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области синоптики прогнозируют мокрый снег и сильный ветер. Ухудшение погоды, туман и гололедица, начнется уже к вечеру 5 ноября, указано в прогнозе сайта «Челпогода».

«До конца недели в Челябинской области ожидают туманы и гололед. С 5 по 8 ноября в регионе прогнозируются обильные осадки в виде мокрого снега. Дневные температуры не превысят 11 градусов тепла, ночные будут колебаться от 0 до 2 градусов тепла», — говорится до в сообщении синоптиков сайта «Гисметео». Атмосферное давление к 8 ноября будет постепенно снижаться с 748 до 728 мм рт ст.

К 6 ноября в регионе усилится юго-западный ветер, его скорость достигнет 10 метров в секунду. К 8—9 ноября его скорость достигнет 15-16 метров в секунду, предупреждают экстренные службы региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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