Экс-мэр Челябинска Тефтелев оспорил приговор по делу о взятке

Приговор Евгению Тефтелеву не устроил ни силовиков, ни адвокатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Адвокаты бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева, осужденного за получение взятки в особо крупном размере, оспорили приговор. Это следует из базы данных Центрального райсуда Челябинска.

Апелляция последовала после того, как приговор оспорила прокуратура. «Срок для представления возражений предоставлен до 16 ноября», — пояснили URA.RU в суде. Адвокат экс-мэра Дмитрий Русских не ответил на звонки корреспондента агентства. Ранее он заявил URA.RU, что не может общаться с прессой, поскольку не получил соответствующего разрешения от подзащитного.

На процессе гособвинитель требовал для Тефтелева 6,5 года колонии строгого режима и штраф в 75 млн рублей, с лишением права занимать руководящие должности в течение 10 лет. Защита настаивала на штрафе без лишения свободы. В итоге экс-градоначальника приговорили к трем годам колонии строгого режима, 37-миллионному штрафу и трехлетнему запрету после освобождения работать на муниципальных и государственных должностях. С учетом времени, проведенного под арестом, уже в декабре 2021 года он может претендовать на условно-досрочное освобождение — при условии полной выплаты штрафа. Вердикт не устроил обе стороны: силовики сочли его излишне мягким, адвокаты — наоборот.

Тефтелева и бывшего начальника управления капстроительства Челябинска Евгения Пашкова задержала ФСБ в декабре 2019 года. Как установил суд, он получили взятку от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука. Во время следствия Тефтелев заключил досудебное соглашение, Пашков вины не признал — его дело будет рассматриваться отдельно.