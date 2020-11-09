В свердловском Роспотребнадзоре скрыли статистику коронавируса

Теперь статистику посмотреть не получится Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области перестало публиковать карту распространения коронавируса, которая позволяло детально изучить географию всех выявленных случаев заболеваний. Эти данные пока публиковать не будут, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мы предлагаем пока пользоваться другими видами данных, которые публикуются на сайте», -прокомментировала пресс-секретарь ведомства Наталья Лукьянцева. С чем связано прекращение публикации данных, она раскрывать не стала.

Из-за отсутствия статистики перестал работать телеграм-бот, который показывал новые случаи заболевания коронавирусом по конкретным адресам в Екатеринбурге. Он еженедельно рассылал подписчикам оповещения о новых заболеваниях по тем или иным адресам.

Раньше на карте отмечались выявленные случаи коронавируса Фото: Скрин сайта Роспотребнадзора по Свердловской области