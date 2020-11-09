09 ноября 2020

В свердловском Роспотребнадзоре скрыли статистику коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь и люди в защитных костюмах. Тюмень, скорая помощь
Теперь статистику посмотреть не получится Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области перестало публиковать карту распространения коронавируса, которая позволяло детально изучить географию всех выявленных случаев заболеваний. Эти данные пока публиковать не будут, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мы предлагаем пока пользоваться другими видами данных, которые публикуются на сайте», -прокомментировала пресс-секретарь ведомства Наталья Лукьянцева. С чем связано прекращение публикации данных, она раскрывать не стала.

Из-за отсутствия статистики перестал работать телеграм-бот, который показывал новые случаи заболевания коронавирусом по конкретным адресам в Екатеринбурге. Он еженедельно рассылал подписчикам оповещения о новых заболеваниях по тем или иным адресам.

Раньше на карте отмечались выявленные случаи коронавируса
Фото: Скрин сайта Роспотребнадзора по Свердловской области

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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