Пермские власти увеличивают траты на борьбу с коронавирусом

На борьбу с последствиями коронавируса выделено 15 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Пермского края направят на борьбу с коронавирусом почти 15 млрд рублей. Это собственные средства региона, а также деньги, которые выделил краю федеральный центр, указано на сайте краевого правительства.

«В бюджете Пермского края в 2020 году на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, предусмотрено 14,8 млрд рублей. На сегодня фактически израсходовано 9,2 млрд рублей (62,1%)», — информирует пресс-служба правительства Прикамья. Ранее сообщалось, что средства резервного фонда губернатора, предусмотренные на борьбу с COVID-19, практически исчерпаны.

Основная часть денег (6,6 из 15 млрд рублей) выделена на стимулирующие выплаты медикам, оснащение больниц медтехникой, средства индивидуальной защиты, закупку лекарств и проведение лабораторной диагностики. Кроме того, предусмотрена поддержка населения и предприятий, пострадавших от последствий пандемии. На эти цели выделено в общей сложности более 5,6 млрд рублей.

URA.RU писало, что из-за пандемии потери краевого бюджета составили 12 млрд рублей. На поддержку сбалансированности бюджета Москва выделила краю 5,4 млрд рублей. Также регион получил обещанные федеральным центром средства на борьбу с безработицей.