В IT-сфере оценили предложения Минцифры РФ по развитию отрасли

Пакет мер поддержки, предложенный Минцифры РФ, поможет российской IT-отрасли в создании новых продуктов. Это приведет к улучшению экспорта, заявил в беседе с URA.RU исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.
Ранее Минцифры РФ разработало пакет мер поддержки цифровой отрасли. Всего в него вошли 88 мер по 12 сегментам рынка, в том числе обнуление «налога на Google» (вычет НДС при лицензировании программного обеспечения иностранными пользователями, в случае если ПО включено в реестр отечественного), льготы для игровой индустрии, социальных сетей и мессенджеров. На последние предлагается распространить льготы по социальным взносам (7,6%) и налогу на прибыль (3%) в части рекламной выручки.
«Данный пакет предлагаемых мер будет способствовать созданию новых конкурентоспособных продуктов, что, в свою очередь, благоприятно отразится на развитии экспортного направления и улучшении инвестиционного климата в ИТ-индустрии», — пояснил Лашин. Все эти меры, по мнению эксперта, направлены на формирование необходимых условий для развития высокотехнологичного бизнеса в России.
«К примеру, обнуление „налога на Google“ поможет сделать отечественный IT-рынок более прозрачным и понятным, что будет стимулировать зарубежные IT-компании платить налоги в России», — назвал еще один из возможных позитивных моментов Лашин. Помимо этого необходимо оказывать маркетинговую помощь для развития экспорта, считает собеседник. «Важно им содействовать в том, чтобы грамотно выявлять сильные стороны отечественных разработок и формировать предложения по их доработке или интеграции с иными продуктами, определять целевые рынки для их продвижения, подбирать потенциальных заказчиков и так далее», — пояснил эксперт.
Сфера IT также нуждается в стимулировании интереса к отрасли среди школьников, уточнил Лашин. «Необходимо всячески расширять программы подготовки будущих IT-специалистов при непосредственном участии российских компаний», — заключил он.
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