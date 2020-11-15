В России предрекли усиление карантина из-за коронавируса

Астролог считает, что скоро введут новые ограничительные меры Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России возможно введение новых ограничительных мер, и сегодняшнее новолуние повлияет на ситуацию с эпидемией коронавируса. О связи планет и пандемии URA.RU рассказала астролог Ольга Кондратьева.

«Из-за влияния планет может усилиться ситуация с пандемией. Вероятно, нас будут закрывать — и эти прогнозы я делала еще в марте. Сегодняшнее новолуние это подтверждает: на астрологической карте содержится информация на неприятные вести, вновь спущенные сверху акты, протоколы, новости конфликтного характера для людей», — комментирует ситуацию астролог.

Кроме того, 30 ноября ожидается лунное затмение. И раз новолуние происходит в преддверии этого события, оно имеет очень важное значение, рассказала астролог. Именно новолуние задает направление того, как пойдет наша жизнь в ближайшем будущем. «В новолуние соединяются Юпитер с Плутоном, это отсылает нас к вопросу финансов. 5 апреля 2020 года были серьезные скачки на биржах. Возможно, скоро будут еще: 12 ноября перед новолунием было такое же соединение важных планет, которое приведет к похожим событиям», — пояснила астролог.

Однако в новолунии есть и плюсы: это благоприятное время для реализации планов, задач, инициатив — часть планет нам благоволит. Но это потребует большого количества как физических, так и эмоциональных сил. Одним из главных условий внутренней гармонии астролог считает здоровье, поэтому в новолуние нужно обратить на него особое внимание. Особенно важно в этот период правильно питаться и делать физические упражнения. Сначала изменения начинаются на физическом уровне, и внутренний энергетический заряд вскоре будет больше, отмечает эксперт.

В целом год был тяжелый и полный серьезных решений, но унывать не стоит, успокаивает Ольга Кондратьева. Самое главное, по ее мнению, — не находиться в позиции жертвы и не ждать помощи извне. Нужно быть сильным, и тогда в карьере, делах и финансах появятся новые возможности.

Ранее вирусолог предсказал, что пик коронавируса в России придется на январь 2021 года. По его словам, быстрее достигнуть пика поможет ужесточение карантина. В регионах России, в связи с высокими показателями суточного прироста заболевших, усиливается карантин. Мэр Москвы Сергей Собянин уже анонсировал, что новые решения по карантину в Москве могут быть приняты через две-три недели, напоминает «Ридус».