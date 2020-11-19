Губернатор вмешался в скандал на выборах в Екатеринбурге

По словам губернатора, информация о нарушениях на выборах пока не подтверждается Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональной Общественной палате разобраться с жалобами на принуждение бюджетников к участию в довыборах в гордуму Екатеринбурга. Впрочем, как сообщил Куйвашев на своей странице в Instagram, предыдущие проверки показали, что нарушений при организации голосования пока не выявлено.

«Сразу несколько партий обратились в избирком с жалобами на то, что работодатели заставляют сотрудников бюджетных организаций идти голосовать досрочно за определенного кандидата. Можете, пожалуйста, попросить наше начальство не принуждать нас к голосованию?» — говорится в обращении к губернатору. В ответ глава региона заявил, что «голосование — дело свободное и добровольное».

«Попрошу коллег из Общественной палаты изучить ваше обращение. Хотя, судя по имеющимся данным, пока проверки по подобным сигналам каких-либо нарушений не подтверждали», — написал Куйвашев.

Ранее URA.RU сообщало о мобилизации бюджетников во время досрочного голосования (которое проводится с 11 по 21 ноября) на довыборах в думу по двум округам — №3 (Верх-Исетский район) и №9 (Ленинский район). По словам источников агентства, эту тактику городские власти выбрали, чтобы обеспечить победу кандидатам от «Единой России» Виталию Чачину (№9) и Антону Швалеву (№3). Такую задачу перед мэрией поставили областные власти, желающие восстановить большинство «Единой России» в гордуме.

Кандидат от «Яблока» Владислав Постников (округ №3) жаловался на возможное принуждение сотрудников муниципальных организаций к голосованию в Центризбирком. Получил ли он ответ от комиссии, пока неизвестно.