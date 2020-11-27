Ганвест устроил стрельбу на вокзале в России. Видео

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Ганвест несколько раз выстрелил под ноги человеку Фото: Instagram, Ганвест

Казахстанский рэпер Ганвест (Руслан Гоминов) стрелял под ноги человеку на одном из российских вокзалов. Видео инцидента артист выложил в своем Instagram.

«Лови пули, танцуй пугливый мальчик бублик. Я Ганвест, вы думали я в шутки играю?» — подписал мужчина свой ролик. На видео видно, как мужчина подходит к рэперу и затевает драку. В ответ Ганвест достает оружие и начинает палить ему под ноги.

Из-за чего случился конфликт, не уточняется. Однако поклонники Ганвеста заподозрили его в пиаре. Пользователи в комментариях заявляют, что видео постановочное.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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