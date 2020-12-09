Судя по повреждениям, машина ехала на высокой скорости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центре Екатеринбурга автомобиль протаранил здание Уральского государственного педуниверситета. По предварительным данным, водитель обошелся без серьезных травм.

ДТП произошло около 19:00 на улице Карла Либкнехта. Судя по повреждениям, машина ехала на высокой скорости. На месте работают спецслужбы. Водитель отказался от госпитализации и дает показания полиции, передает корреспондент URA.RU.

«Сотрудники МЧС на месте ДТП спасательных операций не проводили. Отключили клеммы аккумулятора во избежание возгорания. Остальные обстоятельства выясняют представители ГИБДД», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления МЧС по Свердловской области.

В ГИБДД не смогли оперативно прокомментировать подробности аварии. В ведомстве сообщили, что на место выехали сотрудники.

Водитель (в центре) отделался царапиной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU