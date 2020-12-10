10 декабря 2020

Из-за чего россияне могут лишиться части пенсии. Объяснение ПФР

© Служба новостей «URA.RU»
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Патруль полиции на улицах города. Курган, пенсионерки, пенсия, масочный режим
Перед получением пенсии стоит сделать выписку о состоянии индивидуального лицевого света Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При получении пенсии россиянам стоит проверить сведения о страховом стаже, заработке и страховых взносах. Выписку со сведениями можно заказать на сайте госуслуг или ПФР.

«Для того, чтобы быть уверенным в том, что размер будущей пенсии будет установлен корректно, все граждане могут превентивно следить за сведениями о страховом стаже, заработке, страховыми взносами, учтенными территориальным органом ПФР», — сообщили в Пенсионном фонде РИА «Новости». Выписку о состоянии индивидуального лицевого счета можно также получить лично в ПФР или в МФЦ по предварительной записи.

Если в лицевом счете есть ошибки, нужно подавать заявление на их исправление через сайт госуслуг. ПФР проведет проверку и внесет соответствующие изменения.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что россияне смогут оформлять пенсию в негосударственных организациях. Такую услугу смогут оказывать некоторые банки и другие структуры, у которых есть соответствующие технические возможности, поясняет портал «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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