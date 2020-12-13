Свердловским политикам испортят традиционный январский отдых

Спикер Людмила Бабушкина не даст депутатам свердловского заксобрания долго отдыхать после Нового года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское заксобрание планирует внеочередное заседание 26 января 2021 года. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в областном парламенте.

Депутатов обзванивают и просят спланировать новогодние графики такими образом, чтобы 26 января 2021 года все они были в Екатеринбурге. Причины такой срочности, по словам народных избранников, не озвучиваются, поэтому они готовы ожидать чего угодно — от внесения изменений в Устав Свердловской области до назначения внеочередных выборов в заксобрание.

«Действительно, я попросила депутатов 26 января находиться в пределах доступности. Заседание пока не назначено, эта дата только зарезервирована. Если будет необходимость — соберется совет Законодательного Собрания, и мы его назначим», — пояснила спикер Людмила Бабушкина. По ее словам, Госдума в декабре рассмотрит ряд важных конституционных законов. Если они будут приняты, то изменить региональное законодательство в определенные сроки предстоит уже областному парламенту. Людмила Бабушкина не исключила, что поправки будут внесены и в основополагающий закон региона — Устав Свердловской области.

1 июля 2020 года состоялось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. После изменения основного закона страны федеральным законодателям предстоит принять новые конституционные законы, а региональным — откорректировать уставы субъектов РФ. Свердловское заксобрание в минувшие годы не собиралось в январе. Например, первое заседание 2020 года состоялось 26 февраля.